Румыния вызвала посла РФ и высылает российского дипломата из-за атак дронов
- Румыния вызвала российского посла в связи с полетами дронов РФ над своей территорией.
- В период с 24 по 26 июля румынские военные сбили три российских беспилотника.
- Одного из российских дипломатов объявили персоной нон грата.
Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в Бухарест после ряда нарушений воздушного пространства страны российскими дронами. В Бухаресте заявили, что такие действия неприемлемы, а также объявили о высылке одного из дипломатов РФ.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Румынии.
Румыния выслала российского посла
По данным ведомства, в период с 24 по 26 июля румынские ВВС уничтожили три российских дрона, незаконно залетевших на территорию страны.
Во время встречи российскому представителю продемонстрировали обломки одного из сбитых беспилотников. В МИД отметили, что проведенные прокуратурой экспертизы официально подтвердили российское происхождение найденных компонентов.
Румынская сторона выразила Москве решительный протест, подчеркнув, что ответственность за нарушение воздушного пространства полностью лежит на Российской Федерации.
В министерстве иностранных дел подчеркнули, что воздушное пространство Румынии является одновременно воздушным пространством НАТО и Европейского Союза, поэтому подобные инциденты абсолютно неприемлемы.
По итогам встречи российскому послу вручили вербальную ноту, в которой один из членов дипломатической миссии РФ объявлен персоной нон грата. Дипломат обязан покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.
Кроме того, Министерство иностранных дел Румынии приняло решение отозвать своего посла из России в Бухарест для проведения консультаций.
Фото: МИД Румынии