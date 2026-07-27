Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в Бухарест после ряда нарушений воздушного пространства страны российскими дронами. В Бухаресте заявили, что такие действия неприемлемы, а также объявили о высылке одного из дипломатов РФ.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Румынии.

Румыния выслала российского посла

По данным ведомства, в период с 24 по 26 июля румынские ВВС уничтожили три российских дрона, незаконно залетевших на территорию страны.

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Во время встречи российскому представителю продемонстрировали обломки одного из сбитых беспилотников. В МИД отметили, что проведенные прокуратурой экспертизы официально подтвердили российское происхождение найденных компонентов.

Румынская сторона выразила Москве решительный протест, подчеркнув, что ответственность за нарушение воздушного пространства полностью лежит на Российской Федерации.

В министерстве иностранных дел подчеркнули, что воздушное пространство Румынии является одновременно воздушным пространством НАТО и Европейского Союза, поэтому подобные инциденты абсолютно неприемлемы.

По итогам встречи российскому послу вручили вербальную ноту, в которой один из членов дипломатической миссии РФ объявлен персоной нон грата. Дипломат обязан покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.

Кроме того, Министерство иностранных дел Румынии приняло решение отозвать своего посла из России в Бухарест для проведения консультаций.

Фото: МИД Румынии

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