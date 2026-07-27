Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в Бухарест после ряда нарушений воздушного пространства страны российскими дронами. В Бухаресте заявили, что такие действия неприемлемы, а также объявили о высылке одного из дипломатов РФ.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Румынии.

Румыния выслала российского посла

По данным ведомства, в период с 24 по 26 июля румынские ВВС уничтожили три российских дрона, незаконно залетевших на территорию страны.

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Во время встречи российскому представителю продемонстрировали обломки одного из сбитых беспилотников. В МИД отметили, что проведенные прокуратурой экспертизы официально подтвердили российское происхождение найденных компонентов.

Румынская сторона выразила Москве решительный протест, подчеркнув, что ответственность за нарушение воздушного пространства полностью лежит на Российской Федерации.

МЗС Румунії
МЗС Румунії
МЗС Румунії

В министерстве иностранных дел подчеркнули, что воздушное пространство Румынии является одновременно воздушным пространством НАТО и Европейского Союза, поэтому подобные инциденты абсолютно неприемлемы.

По итогам встречи российскому послу вручили вербальную ноту, в которой один из членов дипломатической миссии РФ объявлен персоной нон грата. Дипломат обязан покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.

Кроме того, Министерство иностранных дел Румынии приняло решение отозвать своего посла из России в Бухарест для проведения консультаций.

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Фото: МИД Румынии

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