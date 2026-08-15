В Днепропетровской области в результате российских атак погиб ребенок, еще 11 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, всего в течение ночи и утра российские войска более 20 раз атаковали три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

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Атака на Марганец

Больше всего от российского удара пострадала Марганецкая община Никопольского района. Там в результате ночной атаки погиб трехмесячный мальчик.

Еще 11 человек получили ранения. Семь пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди них – 5-летний мальчик, 12-летняя девочка, 39-летний мужчина и женщины в возрасте 33, 62, 41 и 40 лет. Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно.

В результате обстрела в Марганце повреждены многоквартирные дома, магазин, кинотеатр и автомобили.

Под вражескими ударами оказались Никополь и Покровская община.

Атаки на Синельниковщину и Самаровский район

На Синельниковщине российские войска нанесли удары по Николаевской, Покровской и Васильковской общинам. В результате атак повреждены сельскохозяйственное предприятие и дом культуры.

В Самаровском районе под ударом оказалась Песчанская община. Там российская атака повредила частный жилой дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 634-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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