Атака на Днепропетровщину: в Марганце погиб трехмесячный мальчик, 11 человек ранены
- В Марганце погиб трехмесячный мальчик.
- Повреждены дома, магазин, кинотеатр и автомобили.
- РФ более 20 раз атаковала три района Днепропетровской области.
В Днепропетровской области в результате российских атак погиб ребенок, еще 11 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, всего в течение ночи и утра российские войска более 20 раз атаковали три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.
Атака на Марганец
Больше всего от российского удара пострадала Марганецкая община Никопольского района. Там в результате ночной атаки погиб трехмесячный мальчик.
Еще 11 человек получили ранения. Семь пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди них – 5-летний мальчик, 12-летняя девочка, 39-летний мужчина и женщины в возрасте 33, 62, 41 и 40 лет. Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно.
В результате обстрела в Марганце повреждены многоквартирные дома, магазин, кинотеатр и автомобили.
Под вражескими ударами оказались Никополь и Покровская община.
Атаки на Синельниковщину и Самаровский район
На Синельниковщине российские войска нанесли удары по Николаевской, Покровской и Васильковской общинам. В результате атак повреждены сельскохозяйственное предприятие и дом культуры.
В Самаровском районе под ударом оказалась Песчанская община. Там российская атака повредила частный жилой дом.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 634-й день.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА