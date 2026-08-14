Ночью россияне более10 раз обстреливали дронами населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Обстрел Никопольщины 14 августа

По словам Александра Ганжи, в результате вражеских ударов четыре человека получили ранения. Среди пострадавших – дети.

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Под российские удары попали Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Взрывами побило сельскохозяйственное предприятие, частный дом, автомобили.

В тяжелом состоянии в больницу доставили 63-летнего мужчину. Еще три человека, среди которых 14-летняя девочка и 16-летний парень, будут лечиться амбулаторно.\

РФ 11 августа более 20 раз атаковала пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов погибли три человека, среди них 15-летний подросток. Повреждены жилые дома, склад логистической компании, общежитие, магазин, частные дома.

13 августа россияне ударили по помещению логистической компании в Павлограде Днепропетровской области. От взрывов пострадали двое мужчин.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 633-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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