Россияне более 10 раз атаковали Никопольщину: четверо раненых, среди них двое детей
Ночью россияне более10 раз обстреливали дронами населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Обстрел Никопольщины 14 августа
По словам Александра Ганжи, в результате вражеских ударов четыре человека получили ранения. Среди пострадавших – дети.
Под российские удары попали Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Взрывами побило сельскохозяйственное предприятие, частный дом, автомобили.
В тяжелом состоянии в больницу доставили 63-летнего мужчину. Еще три человека, среди которых 14-летняя девочка и 16-летний парень, будут лечиться амбулаторно.\
РФ 11 августа более 20 раз атаковала пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов погибли три человека, среди них 15-летний подросток. Повреждены жилые дома, склад логистической компании, общежитие, магазин, частные дома.
13 августа россияне ударили по помещению логистической компании в Павлограде Днепропетровской области. От взрывов пострадали двое мужчин.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 633-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.