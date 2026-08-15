У Дніпропетровській області внаслідок російських атак загинула дитина, ще 11 людей дістали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, загалом протягом ночі та ранку російські війська понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

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Атака на Марганець

Найбільше від російського удару постраждала Марганецька громада Нікопольського району. Там унаслідок нічної атаки загинув тримісячний хлопчик.

Ще 11 людей дістали поранення. Семеро постраждалих госпіталізовані у важкому стані. Серед них — 5-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 39-річний чоловік та жінки віком 33, 62, 41 і 40 років. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок обстрілу в Марганці пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр та автомобілі.

Під ворожими ударами також опинилися Нікополь і Покровська громада.

Атаки на Синельниківщину та Самарівський район

На Синельниківщині російські війська завдали ударів по Миколаївській, Покровській та Васильківській громадах. Внаслідок атак пошкоджені сільськогосподарське підприємство та будинок культури.

У Самарівському районі під ударом опинилася Піщанська громада. Там російська атака пошкодила приватний житловий будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 634-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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