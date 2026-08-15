Вибухи у Запорізькому районі прогриміли вдень 15 серпня, коли російські війська атакували FPV-дроном сільськогосподарську техніку, яка працювала у полі.

Про атаку повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запорізькому районі 15 серпня: що відомо

За словами Федорова, російські війська FPV-дроном атакували сільськогосподарську техніку, яка була задіяна у зборі врожаю в Запорізькому районі.

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Спочатку очільник ОВА повідомив, що поранень дістали двоє чоловіків віком 30 та 32 роки. Їм надавали необхідну медичну допомогу.

Пізніше у ДСНС уточнили, що внаслідок вибухів у Запорізькому районі 32-річний чоловік загинув, ще один чоловік дістав травми.

Після удару в полі спалахнула пожежа. Горіли комбайн, легковий автомобіль та пшениця.

За повідомленням ДСНС, рятувальники ліквідували загоряння.

Наразі остаточні наслідки вибухів у Запорізькій області 15 серпня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 634-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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