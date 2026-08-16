ДТП в Венгрии: автобус с польскими номерами съехал в кювет, 12 погибших
- В Венгрии ночью 16 августа на автомагистрали М3 возле Мезекерестеша перевернулся туристический автобус с польскими номерами, в результате чего погибли 12 человек.
- По данным полиции, в автобусе находились 57 пассажиров и два водителя, по меньшей мере 10 человек получили серьезные ранения.
- Предварительно следователи предполагают, что водитель мог уснуть за рулем, его задержали, а причины аварии устанавливают правоохранители.
В Венгрии в результате аварии туристического автобуса с польскими номерами погибли 12 человек, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения.
ДТП в Венгрии: польский автобус съехал в кювет
Как сообщила венгерская полиция, ДТП произошло ночью 16 августа на автомагистрали М3. Автобус, направлявшийся в сторону Ньиредьгазы, по неизвестным на тот момент причинам съехал с прямого участка дороги в кювет и перевернулся.
По предварительным данным венгерской полиции, водитель мог уснуть за рулем. После аварии его задержали.
В салоне автобуса находились 57 пассажиров и два водителя. В результате трагедии 12 человек погибли, еще несколько пассажиров получили травмы и получают необходимую медицинскую помощь.
На месте аварии работают спасатели и правоохранители. Полиция Боршод-Абауй-Земплен устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.
На трагедию отреагировал президент Польши Кароль Навроцкий. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших и отметил, что с глубокой грустью воспринял известие об аварии польского автобуса в Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил службы.