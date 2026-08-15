Смертельное ДТП в Морочном Ровенской области произошло вечером 14 августа. В результате наезда автомобиля погибла беременная женщина.

Об этом сообщила Национальная полиция Ровенской области.

Смертельное ДТП в Морочном: что известно

По данным правоохранителей, авария произошла около 23:00 14 августа на улице Центральной в селе Морочное.

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По предварительным данным следствия, 16-летний парень из села Локница, сидя за рулем ВАЗа, наехал на 26-летнюю местную жительницу. Она шла по грунтовой обочине в том же направлении.

На момент ДТП женщина была на 37-й неделе беременности. Ее доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась. Нерождённого ребёнка тоже спасти не удалось.

Правоохранители проверили несовершеннолетнего водителя на алкоголь. Прибор Драгер показал 1,9 промилле.

16-летнего парня задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему подозрения.

По факту аварии следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшей.

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