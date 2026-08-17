В ночь на 17 августа российские войска атаковали портовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. В результате удара было повреждено гражданское судно под флагом Республики Того.

Об атаке сообщили в оперативном штабе Измаильской районной государственной администрации и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на судно в Одесской области 17 августа

По информации штаба, в результате вражеской атаки на территории портовой инфраструктуры возникли пожары. В настоящее время все возгорания спасатели ГСЧС полностью ликвидировали.

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По словам Олега Кипера, в результате удара ранения получили четыре человека. Трое раненых госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Неделю назад агентство Bloomberg писало, что мировые цены на пшеницу начали стремительно расти на фоне ситуации в Черноморском регионе. Инвесторы опасаются перебоев с экспортом зерна из-за усиления атак на портовую инфраструктуру и суда.

6 августа Россия атаковала торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, перевозившего украинскую пшеницу. В результате вражеского удара один человек погиб, еще трое получили ранения.

28 июля РФ третий раз атаковала гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на якорной стоянке на подходах к Одесскому порту.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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