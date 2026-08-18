В результате взрывов в Печенигах в Харьковской области 18 августа погибли, по меньшей мере, 10 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Печенигах 18 августа: что известно

В результате взрывов в Печенигах сегодня повреждено как минимум 10 частных домов.

Сейчас смотрят

Также пострадали кафе, почтовое отделение, магазин и как минимум семь автомобилей.

По предварительным данным, в результате взрывов в Печенигах 18 августа погибли 10 человек. Еще восемь человек пострадали.

Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас на месте взрывов в Печенигах Харьковской области работают экстренные и профильные службы, которые устраняют последствия удара.

Окончательные последствия атаки устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.