Взрывы в Печенигах: в результате ракетного удара РФ погибли 10 человек, есть раненые
В результате взрывов в Печенигах в Харьковской области 18 августа погибли, по меньшей мере, 10 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Печенигах 18 августа: что известно
В результате взрывов в Печенигах сегодня повреждено как минимум 10 частных домов.
Также пострадали кафе, почтовое отделение, магазин и как минимум семь автомобилей.
По предварительным данным, в результате взрывов в Печенигах 18 августа погибли 10 человек. Еще восемь человек пострадали.
Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сейчас на месте взрывов в Печенигах Харьковской области работают экстренные и профильные службы, которые устраняют последствия удара.
Окончательные последствия атаки устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-й день.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.