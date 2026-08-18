Вибухи у Печенігах: внаслідок ракетного удару РФ загинули 10 людей, є поранені
Унаслідок вибухів у Печенігах на Харківщині 18 серпня загинули, щонайменше, 10 людей.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи у Печенігах 18 серпня: що відомо
Унаслідок вибухів у Печенігах сьогодні пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.
Також руйнувань зазнали кафе, відділення пошти, магазин та щонайменше сім автомобілів.
За попередніми даними, внаслідок вибухів у Печенігах 18 серпня загинули 10 людей. Ще вісім осіб постраждали.
Пораненим надають необхідну медичну допомогу.
Наразі на місці вибухів у Печенігах Харківської області працюють екстрені та профільні служби, які ліквідовують наслідки удару.
Остаточні наслідки атаки встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 637-му добу.
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