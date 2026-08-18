Унаслідок вибухів у Печенігах на Харківщині 18 серпня загинули, щонайменше, 10 людей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Печенігах 18 серпня: що відомо

Унаслідок вибухів у Печенігах сьогодні пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.

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Також руйнувань зазнали кафе, відділення пошти, магазин та щонайменше сім автомобілів.

За попередніми даними, внаслідок вибухів у Печенігах 18 серпня загинули 10 людей. Ще вісім осіб постраждали.

Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці вибухів у Печенігах Харківської області працюють екстрені та профільні служби, які ліквідовують наслідки удару.

Остаточні наслідки атаки встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 637-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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