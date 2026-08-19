Водителю Volkswagen, который въехал в остановку общественного транспорта в Соломенском районе Киева, объявили подозрение.

ДТП в Соломенском районе Киева: водителя объявили о подозрении

Как Киевская городская прокуратура, 23-летнему водителю Volkswagen Golf сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель двух человек.

По данным следствия, автомобиль двигался полосой общественного транспорта от Ереванской улицы в направлении Уманской. При попытке перестроиться водитель допустил боковое столкновение с маршрутным автобусом Богдан, который ехал впереди.

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После удара Volkswagen потерял управление и выехал на остановку общественного транспорта, где находились люди.

В результате ДТП погибли две женщины — 52 и 35 лет. Еще четыре человека получили травмы: 33-летний и 24-летний мужчины, 67-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. По предварительным данным, на момент аварии он был трезв.

Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Киевская городская прокуратура

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