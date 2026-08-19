Водієві Volkswagen, який в’їхав у зупинку громадського транспорту в Солом’янському районі Києва, оголосили підозру.

ДТП в Солом’янському районі Києва: водію оголосили про підозру

Як Київська міська прокуратура, 23-річному водієві Volkswagen Golf повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей.

За даними слідства, автомобіль рухався смугою громадського транспорту від вулиці Єреванської у напрямку Уманської. Під час спроби перелаштуватися водій допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом Богдан, який їхав попереду.

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Після удару Volkswagen втратив керування та виїхав на зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

Унаслідок ДТП загинули дві жінки — 52 та 35 років. Ще четверо людей дістали травми: 33-річний та 24-річний чоловіки, 67-річна жінка і 18-річна дівчина.

Водія затримали в порядку ст. 208 КПК України. За попередніми даними, на момент аварії він був тверезим.

Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Київська міська прокуратура

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