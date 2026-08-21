В результате российских атак на Сумскую область 21 августа пострадали восемь человек, среди которых — 16-летняя девушка.

О последствиях атак сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и Национальная полиция Украины.

Атака на Сумскую область 21 августа: что известно

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что ночью российские войска массированно атаковали Сумы. На данный момент известно о попаданиях в четырех местах.

Сейчас смотрят

В эпицентре одного из ударов оказался двухэтажный жилой дом. Там зафиксированы масштабные повреждения.

Накануне вечером российские войска также атаковали Конотоп. По предварительной информации ОВА, враг применил скоростные беспилотники реактивного типа.

В городе зафиксировали три прицельных удара по жилому сектору, дома повреждены. Олег Григоров сначала сообщал, что люди не пострадали, но позже полиция сообщила о 78-летней женщине, получившей травмы в Конотопской общине. Ей оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Кроме того, в Эсманской общине беспилотник попал в дом. В результате атаки телесные повреждения получил 40-летний мужчина.

По данным полиции, в общей сложности в результате ночной атаки на Сумскую область ударными беспилотниками пострадали восемь человек. Среди них: 16-летняя девушка, женщины в возрасте 50 и 66 лет, а также трое мужчин в возрасте от 35 до 39 лет.

Правоохранители фиксируют последствия ударов, а экстренные службы продолжают обследовать территории и ликвидировать последствия атаки на Сумскую область 21 августа.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 640-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.