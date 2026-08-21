Унаслідок російських атак на Сумську область 21 серпня постраждали вісім людей, серед яких 16-річна дівчина.

Про наслідки атак повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та Національна поліція України.

Атака на Сумську область 21 серпня: що відомо

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що вночі російські війська масовано атакували Суми. Наразі відомо про влучання на чотирьох локаціях.

Зараз дивляться

В епіцентрі одного з ударів опинився двоповерховий житловий будинок. Там зафіксовані масштабні пошкодження.

Напередодні ввечері російські війська також атакували Конотоп. За попередньою інформацією ОВА, ворог застосував швидкісні безпілотники реактивного типу.

У місті зафіксували три прицільні удари по житловому сектору, пошкоджені будинки. Олег Григоров спочатку повідомляв, що люди не постраждали, однак пізніше поліція поінформувала про 78-річну жінку, яка дістала травми в Конотопській громаді. Медичну допомогу їй надали без госпіталізації.

Крім того, в Есманській громаді безпілотник влучив у будинок. Унаслідок атаки тілесні ушкодження дістав 40-річний чоловік.

За даними поліції, загалом через нічну атаку на Сумську область ударними безпілотниками постраждали вісім людей. Серед них: 16-річна дівчина, жінки віком 50 та 66 років, а також троє чоловіків віком від 35 до 39 років.

Правоохоронці документують наслідки ударів, а екстрені служби продовжують обстежувати території та ліквідовувати наслідки атаки на Сумську область 21 серпня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 640-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.