Нічна атака на Сумщину: пошкоджено будинки, серед постраждалих — дитина
Унаслідок російських атак на Сумську область 21 серпня постраждали вісім людей, серед яких 16-річна дівчина.
Про наслідки атак повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та Національна поліція України.
Атака на Сумську область 21 серпня: що відомо
Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що вночі російські війська масовано атакували Суми. Наразі відомо про влучання на чотирьох локаціях.
В епіцентрі одного з ударів опинився двоповерховий житловий будинок. Там зафіксовані масштабні пошкодження.
Напередодні ввечері російські війська також атакували Конотоп. За попередньою інформацією ОВА, ворог застосував швидкісні безпілотники реактивного типу.
У місті зафіксували три прицільні удари по житловому сектору, пошкоджені будинки. Олег Григоров спочатку повідомляв, що люди не постраждали, однак пізніше поліція поінформувала про 78-річну жінку, яка дістала травми в Конотопській громаді. Медичну допомогу їй надали без госпіталізації.
Крім того, в Есманській громаді безпілотник влучив у будинок. Унаслідок атаки тілесні ушкодження дістав 40-річний чоловік.
За даними поліції, загалом через нічну атаку на Сумську область ударними безпілотниками постраждали вісім людей. Серед них: 16-річна дівчина, жінки віком 50 та 66 років, а також троє чоловіків віком від 35 до 39 років.
Правоохоронці документують наслідки ударів, а екстрені служби продовжують обстежувати території та ліквідовувати наслідки атаки на Сумську область 21 серпня.
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