Взрывы в Лебяжьем Харьковской области прогремели ночью во время атаки российских ударных беспилотников.

О последствиях атаки сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Лебяжьем 21 августа: что известно

По словам Синегубова, российские войска атаковали село Лебяжье шестью беспилотниками.

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В результате взрывов в Лебяжьем возникли пожары в пяти частных жилых домах. Три дома уничтожены, еще 20 частных домов и три хозяйственные постройки повреждены.

Во время спасательных работ и разбора завалов спасатели извлекли тела двух погибших — 73-летней и 66-летней женщин.

Еще две женщины в возрасте 41 и 73 лет получили ранения. Медики оказали им необходимую помощь.

На месте атаки работают все экстренные службы. Окончательные последствия взрывов в Лебяжьем 21 августа еще устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 640-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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