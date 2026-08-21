Вибухи у Леб’яжому Харківської області пролунали вночі під час атаки російських ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у Леб’яжому 21 серпня: що відомо

За даними Синєгубова, російські війська атакували село Леб’яже шістьма безпілотниками.

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Унаслідок вибухів у Леб’яжому виникли пожежі у п’яти приватних житлових будинках. Три будинки знищені, ще 20 приватних будинків та три господарчі споруди пошкоджені.

Під час рятувальних робіт та розбору завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих — 73-річної та 66-річної жінок.

Ще дві жінки віком 41 та 73 роки дістали поранення. Медики надали їм необхідну допомогу.

На місці атаки працюють усі екстрені служби. Остаточні наслідки вибухів у Леб’яжому 21 серпня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 640-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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