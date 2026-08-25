У ніч проти 25 серпня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, ДСНС та мер Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ 25 серпня: що відомо

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського БпЛА пошкоджено 16-поверховий житловий будинок.

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За словами Віталія Кличка, на рівні 14-го поверху пошкоджено стіни та вибило вікна. У ДСНС уточнили, що пошкоджень зазнала одна з квартир. На місці удару пожежі не виникло.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Київ 25 серпня поранення дістала одна жінка. Їй надали допомогу амбулаторно.

Остаточні наслідки нічної атаки на Київ сьогодні встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 644-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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