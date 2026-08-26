РФ атаковала Лозовую, что в Харьковской области — удар пришелся по бизнес-центру в плотной жилой застройке.

Атака на Лозовую Харьковской области: что известно

Как сообщил глава Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский, здание вспыхнуло, повреждены окружающие многоэтажки.

– Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар. Это был сознательный расчет на максимальные жертвы: в рабочее время, рядом магазины, медицинские и социальные учреждения, — подчеркивает он.

В результате российского удара пострадали по меньшей мере 10 человек, среди есть те, кто получил тяжелые ранения.

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– Врачи борются за их жизнь, все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Больше деталей позже, – добавил он.

Напомним, что 6 августа РФ ударила по станции Лозовая в Харьковской области, что привело к гибели двоих и ранению еще трех работников Укрзализныци.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергей Зеленский

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