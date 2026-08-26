Атака на Лозовую на Харьковщине: РФ ударила по бизнес-центру в плотной жилой застройке
РФ атаковала Лозовую, что в Харьковской области — удар пришелся по бизнес-центру в плотной жилой застройке.
Атака на Лозовую Харьковской области: что известно
Как сообщил глава Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский, здание вспыхнуло, повреждены окружающие многоэтажки.
– Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар. Это был сознательный расчет на максимальные жертвы: в рабочее время, рядом магазины, медицинские и социальные учреждения, — подчеркивает он.
В результате российского удара пострадали по меньшей мере 10 человек, среди есть те, кто получил тяжелые ранения.
– Врачи борются за их жизнь, все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Больше деталей позже, – добавил он.
Напомним, что 6 августа РФ ударила по станции Лозовая в Харьковской области, что привело к гибели двоих и ранению еще трех работников Укрзализныци.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергей Зеленский