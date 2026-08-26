Атака на Лозову на Харківщині: РФ вдарила по бізнес-центру в щільній житловій забудові
РФ атакувала Лозову, що на Харківщині – удар прийшовся по бізнес-центру в щільній житловій забудові.
Атака на Лозову на Харківщині: що відомо
Як повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки.
– Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади, – наголошує він.
Внаслідок російського удару постраждали щонайменше 10 людей, серед них є важкі.
– Лікарі борються за їхні життя, усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. Більше деталей згодом, – додав він.
Нагадаємо, що 6 серпня РФ вдарила по станції Лозова в Харківській області, що призвело до загибелі двох та поранення ще трьох працівників Укрзалізниці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сергій Зеленський