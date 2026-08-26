Взрывы в Чернигове: россияне уничтожили жилой дом, погибли женщина и 4-летний ребенок
Взрывы в Чернигове прогремели утром 26 августа, когда враг атаковал город реактивными БпЛА.
О последствиях российской атаки сообщили в Черниговском городском совете.
Взрывы в Чернигове 26 августа: что известно
Перед тем как раздались взрывы в Чернигове, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников в сторону города.
В результате утреннего удара загорелся частный жилой дом. Огонь практически полностью уничтожил здание.
Также повреждены хозяйственные постройки, а в расположенном рядом магазине возник пожар.
Предварительно, во время атаки в разрушенном доме находились три человека.
Во время поисковых работ на месте взрывов в Чернигове 26 августа нашли тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.
Еще одну 14-летнюю девочку госпитализировали в больницу.
Сейчас окончательные последствия взрывов в Чернигове сегодня устанавливаются.
Сегодня, 26 августа, в Чернигове объявили день траура по погибшим в результате вражеской атаки.
В этот день запрещено проводить развлекательно-концертные мероприятия, а также транслировать развлекательную музыку на рынках, в торговых заведениях, ресторанах и в общественном транспорте.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.