Взрывы в Чернигове прогремели утром 26 августа, когда враг атаковал город реактивными БпЛА.

О последствиях российской атаки сообщили в Черниговском городском совете.

Взрывы в Чернигове 26 августа: что известно

Перед тем как раздались взрывы в Чернигове, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников в сторону города.

Сейчас смотрят

В результате утреннего удара загорелся частный жилой дом. Огонь практически полностью уничтожил здание.

Также повреждены хозяйственные постройки, а в расположенном рядом магазине возник пожар.

Предварительно, во время атаки в разрушенном доме находились три человека.

Во время поисковых работ на месте взрывов в Чернигове 26 августа нашли тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.

Еще одну 14-летнюю девочку госпитализировали в больницу.

Сейчас окончательные последствия взрывов в Чернигове сегодня устанавливаются.

Сегодня, 26 августа, в Чернигове объявили день траура по погибшим в результате вражеской атаки.

В этот день запрещено проводить развлекательно-концертные мероприятия, а также транслировать развлекательную музыку на рынках, в торговых заведениях, ресторанах и в общественном транспорте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.