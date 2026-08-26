СБУ и Нацполиция предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия в Киевской области.

На Киевщине против руководителя оборонного предприятия готовили теракт

Контрразведка Службы безопасности и Нацполиция сорвали теракт спецслужб РФ на территории Киевской области. По итогам действий на опережение удалось предотвратить убийство руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

По имеющейся информации, организацией покушения занималась ФСБ РФ. Российские спецслужбы собирались ликвидировать чиновника с помощью взрывчатки, закрепленной под водительским сиденьем его автомобиля.

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Контрразведка Службы безопасности и Нацполиция заранее нашли, изъяли и обезвредили бомбу, содержащую 1 кг гексогена, что эквивалентно 2 кг тротила.

Известно, что теракт готовил 63-летний пенсионер из Луганской области, который переселился в столичный регион. В феврале 2026 года ФСБ завербовала его через сына, выехавшего с временно оккупированной территории и проживающего в России.

Получив инструкции от российских кураторов, мужчина купил в одном из местных магазинов два мобильных телефона и павербанк. За месяц до совершения преступления он забрал из заранее заложенного для этого схрона остальные компоненты к самодельной бомбе. Через несколько дней злоумышленник собрал все компоненты и прикрепил к автомобилю готовый СВП.

Также он разместил замаскированный напротив автомобиля телефон с подключенным павербанком, который обеспечивал кураторам из РФ онлайн-трансляцию для активации подрыва.

Сразу после закладки взрывчатки исполнитель хотел через Польшу сбежать в РФ. Однако при попытке выезда на территорию России транзитом через Беларусь он был задержан на территории Республики Польша.

— В настоящее время в рамках досудебного расследования следователи СБУ и сотрудники прокуратуры инициировали запрос в правоохранительные органы Республики Польша об экстрадиции задержанного в Украину, — говорится в сообщении.

Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).

Источник : СБУ

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