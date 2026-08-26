СБУ та Нацполіція запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства у Київській області.

На Київщині проти очільника оборонного підприємства готували теракт

Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція зірвали теракт спецслужб РФ на території Київської області. За підсумками дій на випередження вдалося запобігти вбивству керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України.

За наявною інформацією, організацією замаху займалася ФСБ РФ. Російські спецслужби збиралися ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля.

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Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція завчасно знайшли, вилучили та знешкодили бомбу, яка містила 1 кг гексогену, що еквівалентно 2 кг тротилу.

Відомо, що теракт готував 63-річний пенсіонер з Луганської області, який переселився до столичного регіону. У лютому 2026 року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у Росії.

Отримавши інструкції від російських кураторів, чоловік купив в одному з місцевих магазинів два мобільні телефони та павербанк. За місяць до скоєння злочину він забрав із завчасно закладеного для цього схрону решту компонентів до саморобної бомби. За декілька днів зловмисник зібрав усі компоненти та прикріпив до автомобіля готовий СВП.

Також він розмістив замаскований навпроти автомобіля телефон з під’єднаним павербанком, що забезпечував кураторам з РФ онлайн-трансляцію для активації підриву.

Одразу після закладання вибухівки виконавець хотів через Польщу втекти до РФ. Однак під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь його затримали на території Республіки Польща.

– Наразі у межах досудового розслідування слідчі СБУ та співробітники прокуратури ініціювали запит до правоохоронних органів Республіки Польща про екстрадицію затриманого до України, – йдеться у повідомленні.

Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Джерело : СБУ

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