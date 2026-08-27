Під час атаки на Київщину російські удари завдали значних руйнувань логістичним об’єктам провідних українських ритейлерів. Зокрема, зруйновано склад Roshen у Чубинському, знищено розподільчий центр Будинку Іграшок та пошкоджено логістичний центр Фора. Також під ударом опинився об’єкт мережі Comfy.

Атака на логістичні центри Roshen, Фора, Comfy та Будинок Іграшок

Внаслідок удару повністю зруйновано склад готової кондитерської продукції Roshen, розташованому в Чубинському Бориспільського району на Київщині.

Це вже друга атака на потужності компанії з початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок першої атаки знищено склад у Яготині. Збитки значні, через що можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Наразі Roshen залучає альтернативні склади.

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Атака повністю знищила основний розподільчий центр мережі Будинок Іграшок, де зберігалася велика частина товарного запасу. Через це можливі затримки з доставкою онлайн-замовлень, проте фізичні магазини та сайт продовжують працювати.

Пошкоджень зазнав новий склад Фори, який мережа почала використовувати лише 23 серпня. Це третій удар по логістиці ритейлера за серпень. Компанія продовжує перебудовувати логістичні шляхи.

Російський дрон цілеспрямовано вдарив по розподільчому центру компанії Comfy на Київщині. Працівники не постраждали, а ритейлер перейшов у посилений режим роботи для забезпечення продажів та підтримки онлайн-каналів.

Для ліквідації наслідків атаки у Бориспільському районі рятувальники залучили авіацію ДСНС та додаткові сили підрозділів.

Крім цього, внаслідок вибухів у Києві є четверо постраждалих та наслідки у п’яти районах, зокрема, у Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Оболонському та Печерському.

Фото : ДСНС

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