В результате ночной атаки российских беспилотников 28 августа в Киевской области уничтожен складской комплекс, где хранились тиражи ведущих украинских книжных сетей Readeat и Book.ua, а также многих отечественных издательств.

Об этом сообщает Суспільне Культура со ссылкой на заявления издательств.

РФ уничтожила большой книжный склад в Киевской области: что известно

Основатель сети Readeat Дмитрий Феликсов в своем Facebook сообщил, что из-за пожара компания вынужденно приостановила отправку заказов клиентам.

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— Россия методично уничтожает украинское книгоиздание и книгораспространение. Отрасль, которая только несколько лет назад начала вставать с колен, снова прижата к земле. Книги, склады, типографии превращаются в черный пепел. Надеюсь, что государство найдет возможность поддержать отрасль. Государственные закупки книг. Субсидии. Льготные кредиты. Налоговые каникулы. Целевые государственные и европейские гранты, – подчеркнул Дмитрий Феликсов.

В комментарии Суспільне Культура предприниматель уточнил, что спасти имущество не удалось — все сгорело дотла. В результате попадания вражеского Шахеда сгорело более 60 тысяч экземпляров книг.

По предварительным оценкам, ущерб превышает 23 млн грн.

В настоящее время создан оперативный рабочий штаб для перестройки логистики, перенаправления остатков из других локаций и подсчета окончательного ущерба для дальнейшей компенсации.

Сеть Book.ua также подтвердила уничтожение всего запаса бумажных изданий интернет-магазина. Прием и отгрузка онлайн-заказов временно остановлены.

В то же время в компании отметили, что никто из работников склада не пострадал, а офлайн-книжные сети продолжают работать в обычном режиме.

Какие издательства понесли убытки в результате российской атаки 28 августа

Российская атака на Киевскую область затронула большое количество украинских издателей.

В частности, соучредитель издательства Vivat Юлия Орлова отметила, что часть тиражей сгорела.

– В этой лотерее, куда прилетит этой ночью, мы проиграли. Потери пока считаем, потому что это фактически сгоревшие книги на трех складах: наш и партнеров, – написала Юлия Орлова.

Она добавила, что на складе хранилось много новинок к фестивалю Книжкова країна, поэтому участие издательства в событии под вопросом.

В издательстве уточнили, что склад Vivat сгорел во время атаки РФ на Новую почту в Святопетровском (Киевская область).

Директор издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Иван Малкович сообщил об уничтожении большого количества книг на значительную сумму, из-за чего ожидаются задержки с отправлениями. Однако Малкович не подтвердил, что это случилось в Киевской области.

— Этой ночью уничтожен склад, откуда напрямую рассылали наши издания, поэтому в ближайшее время у А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ будут задержки с отправкой заказов, — заявил Иван Малкович.

Потери также понесли издательства Хто це?, Крапки, Stretovych, Основы, Уроборос, Вихола, Beagle, Стилет и стилос, Creative Women Publishing и интернет-магазин Арфа.

Несмотря на тяжелый удар, издатели призывают украинцев продолжать покупать бумажные и электронные книги, ведь это самый лучший способ поддержать отрасль в кризисный момент.

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