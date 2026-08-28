Российские войска ночью и утром 28 августа продолжили массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

В Сумах враг применил сразу восемь управляемых авиабомб, среди целей были жилой сектор, промышленная зона и сортировочный центр Новой почты.

В Киевской области уже вторые сутки идут атаки, повреждены десятки гражданских объектов, а в Святопетровском уничтожено еще одно сортировочное депо Новой почты.

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Под ударами также оказались Запорожье и Харьков. В Запорожье российский дрон снова атаковал Эпицентр, где возник масштабный пожар, а в Харькове враг поразил торговый центр.

Тем временем в России Силы обороны снова нанесли удар по Ярославскому НПЗ, где вспыхнул пожар.

Об этих и других событиях ночи и утра 28 августа — читай в дайджесте.

Атака на Сумы

Вечером 27 августа и в ночь на 28 августа российские войска массированно атаковали Сумы управляемыми авиабомбами.

Сначала враг нанес четыре удара по северной и восточной частям города. Под обстрелом оказались частный сектор, промышленная зона и инфраструктурный объект. В разрушенных частных домах спасатели вытащили людей из-под завалов.

Позже россияне снова атаковали город еще четырьмя КАБами. Удары пришлись на промышленную зону и станцию технического обслуживания в Заречном районе.

После попаданий загорелись машины и хозяйственные постройки. Пожары удалось локализовать.

Всего в Сумах зафиксировали восемь ударов управляемыми авиабомбами по пяти местам.

По данным полиции, погиб мужчина, еще семь человек получили ранения. Кроме того, у двух женщин медики зафиксировали острую стрессовую реакцию.

Одной из целей стал сортировочный центр Новой почты. В компании сообщили, что по терминалу ударили четыре управляемые авиабомбы, в результате чего объект был уничтожен, а три грузовика повреждены.

Все сотрудники остались живы. Новая почта также пообещала компенсировать клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений.

Атаки на Киевскую область

Киевская область уже вторые сутки подряд находится под постоянными российскими атаками.

По данным ГСЧС, с момента первого попадания ночью 27 августа регион подвергся уже 38 атакам. Повреждения зафиксированы в Фастовском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.

По состоянию на утро повреждены 14 складских помещений, 16 частных домов, три многоквартирных дома и 16 транспортных средств. Также под ударами оказались предприятия и другие гражданские объекты.

В Бучанском районе в результате утренней атаки погиб человек. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован.

В Фастовском районе пострадала женщина, которая получила порезы рук.

Спасателям приходится работать в условиях постоянной угрозы повторных ударов. С начала ликвидации последствий воздушную тревогу объявляли уже около 20 раз, поэтому работы неоднократно прерывались.

В ночь на 28 августа российский дрон также уничтожил сортировочное депо Новой почты в Святопетровском на Киевщине.

После первого попадания на территории возник пожар. Также пострадало расположенное рядом производство.

Примерно через час, когда спасатели уже работали на месте, российские войска нанесли еще два удара по этой же локации. Спасатели успели отойти в более безопасное место.

Из-за сильного задымления жителей Святопетровского и прилегающих территорий призвали закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Также из-за ликвидации последствий атаки временно ограничили движение на участках улиц Киевской, Индустриальной и Чорновола.

В Новой почте сообщили, что все сотрудники живы. Информация о возможных пострадавших на других объектах уточняется.

Удар по Эпицентру в Запорожье

Утром 28 августа российские войска снова атаковали торговый центр Эпицентр в Запорожье.

По данным областных властей, по территории торгового комплекса попал российский беспилотник.

После удара разразился масштабный пожар. Огонь охватил около 2 тыс. кв. м площади гипермаркета.

Сначала сообщали об одном пострадавшем, но позже число раненых возросло до четырех.

На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и установление масштабов разрушений.

Атака на Харьков

Днем 28 августа российские войска нанесли удар по торговому центру в Киевском районе Харькова.

Экстренные службы выехали на место попадания, а областные власти начали выяснять последствия атаки.

За прошедшие сутки под российские удары также попали Харьков и еще 16 населенных пунктов области.

В регионе есть погибшие и пострадавшие, среди них — дети. В частности, атаки фиксировали в Харькове, Змиеве и Изюме.

Российские войска применяли дроны против Киевского, Индустриального и Основянского районов Харькова.

Удар по Ярославскому НПЗ в РФ

Силы обороны Украины снова нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу Славнефть-ЯНОС в России.

По данным Fire Point, для атаки использовали дроны FP-1.

После удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. В районе Ярославля российские власти также ограничили движение транспорта в сторону Москвы.

Ярославский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что предприятие участвует в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Швеция передаст Украине катера и средства на ПВО

Швеция объявила о новой помощи Украине.

Киев получит десять скоростных катеров береговой охраны, которые передадут ГСЧС в том состоянии, в каком они сейчас находятся.

Катера должны усилить возможности Украины в разминировании, буксировке, транспортировке и проведении спасательных операций на воде.

Кроме того, Стокгольм выделит ещё 270 млн шведских крон, или около $28,4 млн, на оборонную поддержку Украины.

Приоритетом станет противовоздушная оборона. Примерно $14 млн из этой суммы пойдут в рамках инициативы PURL, которая позволяет Украине закупать американское вооружение за счёт партнеров.

Это уже пятый взнос Швеции в PURL. Общая сумма шведского финансирования в рамках этой инициативы должна составить $552 млн.

Трамп переименовал озеро Онтарио в Озеро Америка

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в Озеро Америка — Lake America.

Федеральные органы США должны перейти на новое название после того, как Министерство внутренних дел обновит Информационную систему географических названий.

На это министру внутренних дел Дугу Бургуму дали 30 дней.

Указ будет действовать только в рамках американской федеральной системы. Канада не обязана использовать новое название.

Премьер-министр Канады Марк Карни уже выступил против решения Трампа и заявил, что страна продолжит использовать историческое название — озеро Онтарио.

Умер король Норвегии Харальд V

В пятницу, 28 августа, в возрасте 89 лет умер король Норвегии Харальд V.

По сообщению королевской семьи, монарх скончался в Национальной больнице в Осло, где находился из-за осложнений редкого заболевания крови.

После смерти короля государственный флаг над Королевским дворцом приспустили.

Трон автоматически переходит к его 53-летнему сыну, кронпринцу Хокону, который уже исполнял обязанности регента, пока отец был в больнице.

Харальд V правил Норвегией с 1991 года — в общей сложности 35 лет. Он был первым монархом страны с XIV века, родившимся на территории Норвегии.

В стране его запомнили как приближенного к народу и прогрессивного монарха. Одной из самых символичных стала его речь после терактов Андерса Брейвика в 2011 году, которая стала важным моментом национального единства.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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