В ночь на 28 августа российский дрон уничтожил сортировочный центр Новой почты в Святопетровском на Киевщине. Также было повреждено расположенное рядом производство, а во время тушения пожара враг нанес повторные удары.

Об этом сообщили в Новой почте и белогородский сельский глава Антон Овсиенко.

Атака на Новую почту в Киевской области 28 августа: что известно

По данным Новой почты, во время массированной ночной атаки российский дрон уничтожил сортировочное депо компании в Киевской области.

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Белогородский сельский глава Антон Овсиенко уточнил, что удар пришелся по складским помещениям Новой почты в Святопетровском. Также повреждено расположенное рядом производство.

По словам Овсиенко, российские войска этой ночью применили тактику повторных ударов. Примерно через час после первого попадания, когда спасатели уже тушили пожар, по этому же месту нанесли еще два удара.

Спасатели успели уйти в более безопасное место.

Из-за сильного задымления жителей Святопетровского и прилегающих территорий призвали закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

28 августа также временно ограничат движение на части улицы Киевской в направлении Боярки, а также на части улиц Индустриальной и Черновола в Святопетровском.

В Новой почте сообщили, что все сотрудники компании живы. В то же время информация о возможных жертвах и пострадавших на других объектах уточняется.

На месте работают подразделения ГСЧС, местная пожарная команда, полиция и коммунальные службы.

Этой же ночью российские войска уничтожили еще один сортировочный центр Новой почты — в Сумах.

По данным компании, на сумской терминал российские войска сбросили четыре КАБа. Также были повреждены три грузовика.

Новая почта заявила, что компенсирует клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с ними по поводу деталей возмещения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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