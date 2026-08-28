Унаслідок нічної атаки російських безпілотників 28 серпня у Київській області знищено складський комплекс, де зберігалися тиражі провідних українських книжкових мереж Readeat і Book.ua, а також багатьох вітчизняних видавництв.

Про це повідомляє Суспільне Культура з посиланням на заяви видавництв.

РФ знищила великий книжковий склад на Київщині: що відомо

Засновник мережі Readeat Дмитро Феліксов у своєму Facebook повідомив, що через пожежу компанія вимушено призупинила відправлення замовлень клієнтам.

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— Росія методично знищує українське книговидання та книгорозповсюдження. Галузь, яка лише кілька років тому почала вставати з колін, знову притиснута до землі. Книги, склади, друкарні перетворюються на чорний попіл. Маю надію, що держава знайде можливість підтримати галузь. Державні закупівлі книг. Субсидії. Пільгові кредити. Податкові канікули. Цільові державні та європейські гранти, — наголосив Дмитро Феліксов.

У коментарі Суспільне Культура підприємець уточнив, що врятувати майно не вдалося — усе згоріло вщент. Внаслідок влучання ворожого Шахеда згоріло понад 60 тисяч примірників книжок.

За попередніми оцінками, збитки перевищують 23 млн грн.

Наразі створено оперативний робочий штаб для перебудови логістики, перенаправлення залишків з інших локацій та підрахунку остаточних збитків для подальшої компенсації.

Мережа Book.ua також підтвердила знищення всього запасу паперових видань інтернет-магазину. Приймання та відвантаження онлайн-замовлень тимчасово зупинено.

Водночас у компанії зауважили, що ніхто з працівників складу не постраждав, а офлайн-книгарні мережі продовжують працювати у звичайному режимі.

Які видавництва зазнали збитків внаслідок російської атаки 28 серпня

Російська атака на Київську область зачепила велику кількість українських видавців.

Зокрема, співзасновниця видавництва Vivat Юлія Орлова зазначила, що частина накладів згоріла.

— В цій лотереї, куди прилетить цієї ночі, ми програли. Втрати поки рахуємо, бо це фактично згорілі книжки на трьох складах: наш і партнерів, — написала Юлія Орлова.

Вона додала, що на складі зберігалося багато новинок до фестивалю Книжкова країна, тож участь видавництва у події наразі під питанням.

У видавництві уточнили, що склад Vivat згорів під час атаки РФ на Нову пошту в Святопетрівському (Київська область).

Директор видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Іван Малкович повідомив про знищення великої кількості книжок на значну суму, через що очікуються затримки з відправленнями. Проте Малкович не підтвердив, що це сталося на Київщині.

— Цієї ночі знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання, тому найближчим часом в А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ будуть затримки з відправленням замовлень, — заявив Іван Малкович.

Втрат також зазнали видавництва Хто це?, Крапки, Stretovych, Основи, Уроборос, Віхола, Beagle, Стилет і стилос, Creative Women Publishing та інтернет-книгарня Арфа.

Попри важкий удар, видавці закликають українців продовжувати купувати паперові та електронні книжки, адже це найкращий спосіб підтримати галузь у кризовий момент.

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