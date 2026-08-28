У ніч проти 28 серпня російський дрон знищив сортувальне депо Нової пошти у Святопетрівському на Київщині. Також пошкоджено розташоване поруч виробництво, а під час ліквідації пожежі ворог завдав повторних ударів.

Про це повідомили у Новій пошті та білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

Атака на Нову пошту на Київщині 28 серпня: що відомо

За даними Нової пошти, під час масованої нічної атаки російський дрон знищив сортувальне депо компанії на Київщині.

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Білогородський сільський голова Антон Овсієнко уточнив, що влучання сталося у складські приміщення Нової пошти у Святопетрівському. Також пошкоджено виробництво, розташоване поруч.

За словами Овсієнка, російські війська цієї ночі застосували тактику повторних ударів. Приблизно за годину після першого влучання, коли рятувальники вже ліквідовували пожежу, по цій самій локації завдали ще двох ударів.

Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце.

Через значне задимлення жителів Святопетрівського та прилеглих територій закликали зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю.

28 серпня також тимчасово обмежать рух на частині вулиці Київській у напрямку Боярки, а також на частині вулиць Індустріальній та Чорновола у Святопетрівському.

У Новій пошті повідомили, що всі співробітники компанії живі. Водночас інформація щодо можливих жертв та постраждалих на інших об’єктах уточнюється.

На місці працюють підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда, поліція та комунальні служби.

Цієї ж ночі російські війська знищили ще один сортувальний центр Нової пошти — у Сумах.

За даними компанії, на сумський термінал російські війська скинули чотири КАБи. Також були пошкоджені три вантажівки.

Нова пошта заявила, що компенсує клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень та зв’яжеться з ними щодо деталей відшкодування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.

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