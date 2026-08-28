Вибухи в Києві 28 серпня: в центрі працюють ППО по ворожих БпЛА
Вибухи у Києві пролунали ввечері 28 серпня. Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках.
Про це заявив столичний голова Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 28 серпня: які наслідки
– У столиці, зокрема в центрі міста, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях, – написав Кличко.
Нагадаємо, потужні вибухи у Києві лунали вночі та вдень 27 серпня.
Росіяни спочатку атакували місто балістикою, а згодом продовжили бити ударними дронами. Відомо про чотирьох постраждалих та наслідки у п’яти районах столиці.
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У Печерському районі уламки впали на нежитловій території.
В Оболонському районі уламки впали на територію житлової забудови, парку та гаражного кооперативу.