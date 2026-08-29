Внаслідок денної атаки на Київ у низці районів виникли пожежі або пошкодження через падіння уламків дронів. Через російський обстріл померла дворічна дитина, відомо про вісьмох постраждалих.

Про це повідомляють директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан, Поліція Києва та ДСНС України.

Атака на Київ 29 серпня: які наслідки

У столиці зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки 29 серпня. Станом на 13:30, відомо про вісьмох травмованих осіб. У лікарні померла дворічна дівчинка, яка дістала важкі поранення через падіння російського безпілотника.

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Серед постраждалих: одну жінку госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості, ще сімом людям медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Усі профільні заклади охорони здоров’я столиці працюють у посиленому режимі та повністю забезпечені необхідними препаратами й матеріалами.

Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників у Києві зафіксовано руйнування.

В Оболонському районі пошкоджено скління закладу громадського харчування та елементи оздоблення у місцевому парку. Саме тут смертельні поранення дістала дворічна дитина, ще двох осіб передали лікарям.

У Подільському районі спалахнула пожежа у нежитловій будівлі, де виникло два окремих осередки загоряння. Наразі вогонь повністю ліквідували рятувальні служби.

Вранці 29 серпня внаслідок атаки на Київ пошкоджено приватні житлові будинки у Святошинському районі, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Ворог третій день підряд атакує Київ та область реактивними безпілотниками, застосовуючи малі групи, щоб виснажити сили протиповітряної оборони та українську економіку.

Фото : ДСНС, Нацполіція

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