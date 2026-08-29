Увечері 28 серпня РФ атакувала Київську область. У селі Мила Бучанського району після падіння або влучання російського дрона на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа, що супроводжувалася детонацією. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляють Офіс Генпрокурора та керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Детонація у селі Мила на Київщині

За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 на території підприємства зафіксували падіння або влучання БпЛА, тип якого наразі встановлюють. Після цього спалахнула пожежа, а згодом почалася детонація.

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На місці працювали рятувальники, поліціянти, вибухотехніки та інші екстрені служби. Через небезпеку для людей із району події проводили евакуацію. Спочатку повідомлялося про 165 евакуйованих, однак згодом їхня кількість перевищила 200 осіб. Серед евакуйованих є діти.

Станом на 23:09 було відомо про п’ятьох потерпілих. Пізніше Київська ОВА повідомила ще про постраждалих. Зокрема, в Бориспільському районі один чоловік дістав осколкове поранення та був доправлений до лікарні.

Близько 02:20 стало відомо, що внаслідок атаки є загиблі. Через масштабну пожежу та вибухи тимчасово перекривали рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 Київ–Чоп від 15-го до 32-го кілометра.

Детонація у селі Мила: що відомо про руйнування

Вогонь із території підприємства поширився на приватну забудову. У Бучанському районі знищено один приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

Пожежі у п’яти приватних будинках та закладі харчування вдалося ліквідувати. Водночас рятувальники продовжували працювати на місці масштабної пожежі та ліквідовувати наслідки детонації.

Детонація на Київщині: прокуратура розслідує не лише удар РФ

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через наслідки російської атаки. Розслідування проводять за статтею 437 Кримінального кодексу України — щодо ведення агресивної війни, а також за статтею 367 ККУ — за фактом можливого службового недбальства.

Слідчі мають встановити всі обставини російської атаки, а також з’ясувати, чи могли певні умови на території підприємства посилити наслідки удару.

Зокрема, правоохоронці перевірять законність розміщення та зберігання на підприємстві вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень. Окремо встановлюватимуть дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення.

Таким чином, слідство має визначити, чи були порушення або недбалість, які могли збільшити масштаби трагедії.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що отримав доповіді міністра внутрішніх справ Івана Вигівського та керівника ДСНС щодо удару по Бучанському району. За його словами, після влучання виникла пожежа, яка згодом супроводжувалася детонацією. Трасу Київ–Чоп тимчасово перекрили.

Корецький нагадав, що подібна ситуація із детонацією боєприпасів після атаки РФ склалася у Вишневому на Київщині.

— На жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість, – зазначив прем’єр.

Він також наголосив на необхідності суворої реакції правоохоронців та покарання винних, якщо буде встановлено факт недбалості.

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