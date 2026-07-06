После ночной атаки РФ на Киев и Киевскую область 6 июля самая сложная ситуация сложилась в Вишневом Бучанского района.

Из-за масштабного пожара и угрозы повторной детонации местные власти организовали эвакуацию в Вишневом на Киевщине.

Рассказываем, как проходит эвакуация в Вишневом, где работают эвакуационные пункты и что известно о ситуации.

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Как происходит эвакуация в Вишневом после атаки РФ

В ночь на 6 июля российские войска совершили массированную атаку на Киевщину. Наибольшие разрушения зафиксированы в Вишневом, где возник масштабный пожар.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что с самого утра работает на месте ликвидации последствий обстрела. По его словам, в результате российского удара погибли люди.

Также среди пострадавших двое детей, в том числе девятимесячный младенец и 12-летний ребенок.

— С первых минут после атаки главным приоритетом было сохранение жизни людей. Организована эвакуация жителей из опасной зоны, — сообщил глава Киевской ОВА в своем Telegram.

В эфире телемарафона Єдині новини Николай Калашник рассказал, что в Вишневом полностью уничтожены почти 5 улиц: это десятки домов, до сотни.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по состоянию на день 6 июля из опасной зоны в Вишневом уже эвакуировали более 600 человек.

В частности, спасатели вывели из укрытия в эпицентре взрыва 117 человек. После обследования территории саперы ГСЧС доставили их автобусами в пункт сбора.

В ГСЧС отметили, что специалисты продолжают проверять каждый жилой дом и хозяйственные постройки, чтобы убедиться, что под завалами или в поврежденных помещениях не осталось людей. Одновременно пиротехнические подразделения обследуют дворы на наличие взрывоопасных предметов.

Для координации работ в Вишневом был развернут оперативный штаб, в котором совместно работают представители ГСЧС, Национальной полиции и местных властей.

По обновленной информации спасателей, в результате российской атаки погибли пять человек. Еще 21 пострадавший находится в больницах.

Также Калашник сообщил, что для людей, которые пока не могут вернуться в свои дома, организовали временное размещение. Жителей принимают в подготовленных пунктах временного пребывания, в модульных городках и учреждениях социальной сферы. Там они могут получить гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь.

В Вишневом также развернули оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. К его работе были привлечены специалисты ГСЧС, Национальная полиция, исполнительный комитет Вишневого городского совета, Управление социальной защиты населения и представители общественных организаций.

Штаб работает по адресу: г. Вишневое, ул. Парковая, 3. Жители общины, которые нуждаются в помощи, могут обратиться туда, чтобы получить необходимые консультации, информацию или поддержку соответствующих служб.

Где работают пункты эвакуации в Вишневом

После ухудшения ситуации безопасности Вишневая городская территориальная община сообщила об открытии специальных пунктов эвакуации для всех, кто хочет временно выехать из общины.

Адреса пунктов для эвакуации населения в Вишневом:

г. Вишневое, ул. Европейская, 30;

с. Крюковщина, ул. Балукова, 1Е.

В городской общине призывали жителей сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и, если есть возможность, взять с собой документы, необходимые лекарства, питьевую воду и самые необходимые вещи.

Какие ограничения действуют в Вишневом

Кроме эвакуации, местные власти ввели временные ограничения из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов.

В Вишневой городской территориальной общине призвали жителей и работников предприятий не выходить на рабочие места и не находиться на улице к отдельному сообщению о завершении опасности.

Ограничения касаются следующих улиц:

Киевская;

Святошинская;

Парковая;

Леси Украинки;

Европейская;

Балукова;

Зализничная;

Пивденная.

Из-за ситуации с безопасностью и эвакуации из Вишневого, администрация КНП Вишневской городской больницы сообщила о временных изменениях в работе медицинского учреждения.

В частности, 6 июля амбулаторные подразделения не принимают пациентов. Все запланированные консультации и приемы перенесут на другой день, о новой дате пациентов сообщат дополнительно.

Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме. На месте постоянно работают спасатели, полицейские, медики, коммунальные службы, энергетики и газовики, которые ликвидируют последствия атаки, помогают пострадавшим и восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

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