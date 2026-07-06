Вишневое: эвакуация и что происходит после массированной атаки РФ 6 июля
- Из опасной зоны в Вишневом эвакуировали более 600 человек после массированной атаки РФ.
- Для жителей открыли пункты эвакуации, развернули оперативный штаб и организовали временное размещение.
- В общине действуют временные ограничения из-за угрозы повторной детонации, а спасатели продолжают ликвидацию последствий удара.
После ночной атаки РФ на Киев и Киевскую область 6 июля самая сложная ситуация сложилась в Вишневом Бучанского района.
Из-за масштабного пожара и угрозы повторной детонации местные власти организовали эвакуацию в Вишневом на Киевщине.
Рассказываем, как проходит эвакуация в Вишневом, где работают эвакуационные пункты и что известно о ситуации.
Как происходит эвакуация в Вишневом после атаки РФ
В ночь на 6 июля российские войска совершили массированную атаку на Киевщину. Наибольшие разрушения зафиксированы в Вишневом, где возник масштабный пожар.
Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что с самого утра работает на месте ликвидации последствий обстрела. По его словам, в результате российского удара погибли люди.
Также среди пострадавших двое детей, в том числе девятимесячный младенец и 12-летний ребенок.
— С первых минут после атаки главным приоритетом было сохранение жизни людей. Организована эвакуация жителей из опасной зоны, — сообщил глава Киевской ОВА в своем Telegram.
В эфире телемарафона Єдині новини Николай Калашник рассказал, что в Вишневом полностью уничтожены почти 5 улиц: это десятки домов, до сотни.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по состоянию на день 6 июля из опасной зоны в Вишневом уже эвакуировали более 600 человек.
В частности, спасатели вывели из укрытия в эпицентре взрыва 117 человек. После обследования территории саперы ГСЧС доставили их автобусами в пункт сбора.
В ГСЧС отметили, что специалисты продолжают проверять каждый жилой дом и хозяйственные постройки, чтобы убедиться, что под завалами или в поврежденных помещениях не осталось людей. Одновременно пиротехнические подразделения обследуют дворы на наличие взрывоопасных предметов.
Для координации работ в Вишневом был развернут оперативный штаб, в котором совместно работают представители ГСЧС, Национальной полиции и местных властей.
По обновленной информации спасателей, в результате российской атаки погибли пять человек. Еще 21 пострадавший находится в больницах.
Также Калашник сообщил, что для людей, которые пока не могут вернуться в свои дома, организовали временное размещение. Жителей принимают в подготовленных пунктах временного пребывания, в модульных городках и учреждениях социальной сферы. Там они могут получить гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь.
В Вишневом также развернули оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. К его работе были привлечены специалисты ГСЧС, Национальная полиция, исполнительный комитет Вишневого городского совета, Управление социальной защиты населения и представители общественных организаций.
Штаб работает по адресу: г. Вишневое, ул. Парковая, 3. Жители общины, которые нуждаются в помощи, могут обратиться туда, чтобы получить необходимые консультации, информацию или поддержку соответствующих служб.
Где работают пункты эвакуации в Вишневом
После ухудшения ситуации безопасности Вишневая городская территориальная община сообщила об открытии специальных пунктов эвакуации для всех, кто хочет временно выехать из общины.
Адреса пунктов для эвакуации населения в Вишневом:
- г. Вишневое, ул. Европейская, 30;
- с. Крюковщина, ул. Балукова, 1Е.
В городской общине призывали жителей сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и, если есть возможность, взять с собой документы, необходимые лекарства, питьевую воду и самые необходимые вещи.
Какие ограничения действуют в Вишневом
Кроме эвакуации, местные власти ввели временные ограничения из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов.
В Вишневой городской территориальной общине призвали жителей и работников предприятий не выходить на рабочие места и не находиться на улице к отдельному сообщению о завершении опасности.
Ограничения касаются следующих улиц:
- Киевская;
- Святошинская;
- Парковая;
- Леси Украинки;
- Европейская;
- Балукова;
- Зализничная;
- Пивденная.
Из-за ситуации с безопасностью и эвакуации из Вишневого, администрация КНП Вишневской городской больницы сообщила о временных изменениях в работе медицинского учреждения.
В частности, 6 июля амбулаторные подразделения не принимают пациентов. Все запланированные консультации и приемы перенесут на другой день, о новой дате пациентов сообщат дополнительно.
Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме. На месте постоянно работают спасатели, полицейские, медики, коммунальные службы, энергетики и газовики, которые ликвидируют последствия атаки, помогают пострадавшим и восстанавливают поврежденную инфраструктуру.