Мать знала, но промолчала: в Одесской области у мальчика во время вскрытия обнаружили пулю в голове
- Пятилетний мальчик погиб в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
- Во время вскрытия в голове ребенка обнаружили пулю для пневматического оружия.
В Белгород-Днестровском районе Одесской области погиб пятилетний мальчик. Во время вскрытия в его голове обнаружили пулю для пневматического оружия. Правоохранители задержали мать ребенка и ее сожителя.
Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области во вторник, 1 сентября.
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Согласно сообщению, 31 августа медики проинформировали полицию о госпитализации пятилетнего мальчика в тяжелом состоянии.
Мать рассказала, что ребенок травмировался во дворе во время игры с младшей сестрой. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик умер в больнице.
Во время вскрытия в голове ребенка обнаружили пулю для пневматического оружия. Следователи предварительно установили, что полученное ранение могло стать причиной смерти мальчика.
Правоохранители выяснили, что к гибели ребенка может быть причастен 30-летний сожитель его матери. По данным следствия, 28-летняя женщина была осведомлена об обстоятельствах травмирования сына, однако умышленно их скрыла.
Следователи начали уголовные производства по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- п. 2 ч. 2 ст. 115 — умышленное убийство малолетнего ребенка. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы (с возможностью конфискации имущества в случаях, предусмотренных законом);
- ч. 1 ст. 396 — заранее не обещанное сокрытие особо тяжкого преступления. В случае доказательства вины подозреваемым грозит либо пробационный надзор, либо ограничение свободы, либо лишение свободы сроком до трех лет.
В полиции отметили, что мужчину и женщину задержали. В настоящее время решается вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрания мер пресечения.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели 5-летнего ребенка.
Напомним, во время пожара в селе Великая Долина Днепропетровской области погибли трое детей. Возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.