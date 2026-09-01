В ночь на 1 сентября российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударами беспилотников и авиабомб оказались три района региона.

О последствиях российских ударов по Днепропетровщине сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область 1 сентября: что известно о последствиях

Атака РФ на Днепропетровщину 1 сентября больше всего затронула Никопольский и Синекильский районы.

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В частности, в Никопольском районе под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая и Покровская общины.

В результате российских атак повреждены супермаркет, магазины, многоквартирные дома, частный дом и автомобиль.

В Павлоградском районе российские войска атаковали Богдановскую общину. Там вспыхнул пожар.

Также оккупанты нанесли удары по Синельниковскому району. Под обстрелом оказались Славгородская, Яворницкая и Васильковская общины. В результате обстрелов повреждены частные дома.

Всего в течение ночи российские войска более 20 раз атаковали районы Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб.

По предварительной информации главы ОГА, о погибших или пострадавших в результате ночных атак не сообщалось.

Напомним, в ночь на 31 августа российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область. Тогда под ударами оказались четыре района.

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