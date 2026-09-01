РФ более 20 раз атаковала Днепропетровскую область за ночь: под ударом оказались три района
В ночь на 1 сентября российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударами беспилотников и авиабомб оказались три района региона.
О последствиях российских ударов по Днепропетровщине сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Атака на Днепропетровскую область 1 сентября: что известно о последствиях
Атака РФ на Днепропетровщину 1 сентября больше всего затронула Никопольский и Синекильский районы.
В частности, в Никопольском районе под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая и Покровская общины.
В результате российских атак повреждены супермаркет, магазины, многоквартирные дома, частный дом и автомобиль.
В Павлоградском районе российские войска атаковали Богдановскую общину. Там вспыхнул пожар.
Также оккупанты нанесли удары по Синельниковскому району. Под обстрелом оказались Славгородская, Яворницкая и Васильковская общины. В результате обстрелов повреждены частные дома.
Всего в течение ночи российские войска более 20 раз атаковали районы Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб.
По предварительной информации главы ОГА, о погибших или пострадавших в результате ночных атак не сообщалось.
Напомним, в ночь на 31 августа российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область. Тогда под ударами оказались четыре района.