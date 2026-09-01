У ніч проти 1 вересня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область. Під ударами безпілотників та авіабомби опинилися три райони регіону.

Про наслідки російських ударів по Дніпропетровщині повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Дніпропетровську область 1 вересня: що відомо про наслідки

Атака РФ на Дніпропетровщину 1 вересня найбільше зачепила Нікопольський та Синекільський райони.

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Зокрема, на Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади.

Внаслідок російських атак пошкоджені супермаркет, магазини, багатоквартирні будинки, приватна оселя та автомобіль.

У Павлоградському районі російські війська атакували Богданівську громаду. Там спалахнула пожежа.

Також окупанти завдали ударів по Синельниківському району. Під атакою були Славгородська, Яворницька та Васильківська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки.

Загалом протягом ночі російські війська понад 20 разів атакували райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбою.

За попередньою інформацією очільника ОВА, про загиблих або постраждалих внаслідок нічних атак не повідомлялося.

Нагадаємо, уночі проти 31 серпня російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область. Тоді під ударами опинилися чотири райони.

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