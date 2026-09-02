Министр образования и науки Украины показал, как выглядит Национальный университет продовольственных технологий после атаки РФ.

Национальный университет пищевых технологий поврежден из-за атаки РФ

В Facebook Андрей Бутенко показал снимки поврежденного в результате российской атаки университета в Киеве.

– Сегодня днем ​​Россия нанесла удар по Национальному университету пищевых технологий. Повреждены здания университета. Среди студентов и преподавателей пострадавших нет. Спасибо руководству и работникам учебного заведения, которые организовали образовательный процесс с учетом всех рисков безопасности, — сообщил он.

Также министр напомнил, что после начала учебного года уже второй день РФ атакует университеты.

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— Удар по учебному заведению — это всегда больше, чем поврежденные стены или выбитые окна. Это, прежде всего, угроза людям, которые здесь учатся, преподают и работают. Поэтому безопасность остается безусловным приоритетом для всей системы образования, — подчеркнул он.

По его словам, воздушные тревоги и постоянные угрозы обстрелов оказывают непосредственное влияние на организацию обучения. В разных регионах ситуация отличается, поэтому учащиеся и студенты учатся очно, дистанционно или в смешанном формате.

– Универсального решения для всей страны здесь быть не может, – добавил он.

Андрей Бутенко добавил, что органы местного самоуправления вместе с учебными заведениями определяют оптимальный формат обучения, исходя прежде всего из ситуации безопасности на местах.

— Мы постоянно на связи с регионами и учебными заведениями, отслеживаем ситуацию и готовы оперативно реагировать на ее изменения.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что атака Шахедов на университет произошла во время занятий а 160 студентов находились в укрытии.

Фото: Андрей Бутенко

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