Национальный университет пищевых технологий после атаки показали в МОН: повреждения значительные
- Министр образования и науки Андрей Бутенко подтвердил удар РФ по Национальному университету пищевых технологий в центре Киева.
- Также он показал фото поврежденного здания.
- По словам Бутенко, среди студентов и преподавателей пострадавших нет, так как образовательный процесс был организован с учетом рисков.
Министр образования и науки Украины показал, как выглядит Национальный университет продовольственных технологий после атаки РФ.
Национальный университет пищевых технологий поврежден из-за атаки РФ
В Facebook Андрей Бутенко показал снимки поврежденного в результате российской атаки университета в Киеве.
– Сегодня днем Россия нанесла удар по Национальному университету пищевых технологий. Повреждены здания университета. Среди студентов и преподавателей пострадавших нет. Спасибо руководству и работникам учебного заведения, которые организовали образовательный процесс с учетом всех рисков безопасности, — сообщил он.
Также министр напомнил, что после начала учебного года уже второй день РФ атакует университеты.
— Удар по учебному заведению — это всегда больше, чем поврежденные стены или выбитые окна. Это, прежде всего, угроза людям, которые здесь учатся, преподают и работают. Поэтому безопасность остается безусловным приоритетом для всей системы образования, — подчеркнул он.
По его словам, воздушные тревоги и постоянные угрозы обстрелов оказывают непосредственное влияние на организацию обучения. В разных регионах ситуация отличается, поэтому учащиеся и студенты учатся очно, дистанционно или в смешанном формате.
– Универсального решения для всей страны здесь быть не может, – добавил он.
Андрей Бутенко добавил, что органы местного самоуправления вместе с учебными заведениями определяют оптимальный формат обучения, исходя прежде всего из ситуации безопасности на местах.
— Мы постоянно на связи с регионами и учебными заведениями, отслеживаем ситуацию и готовы оперативно реагировать на ее изменения.
Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что атака Шахедов на университет произошла во время занятий а 160 студентов находились в укрытии.
Фото: Андрей Бутенко