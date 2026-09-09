Днем 9 сентября российские войска атаковали поезд Харьков — Изюм на железнодорожной станции возле села Искра с помощью беспилотника типа Shahed.

Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация.

Атака на поезд в Изюм 9 сентября: что известно

Около 10:00 российский беспилотник типа Shahed атаковал пригородный поезд Харьков — Изюм на железнодорожной станции возле села Искра. Дрон попал в заднюю часть поезда, после чего начался пожар.

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Глава правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщил, что в момент атаки поезд остановился для эвакуации. Персонал и пассажиров удалось вывести, но из-за удара произошел значительный разлет обломков.

По обновленным данным, ранения получили семь человек — работники железной дороги и пассажиры. По словам Перцовского, в основном речь идет о незначительных осколочных ранениях.

Пассажиров атакованного поезда на автобусах доставляют в Изюм. На месте работают спасатели, медики и представители военной администрации.

Информация об окончательных последствиях атаки на поезд Харьков — Изюм уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Суспільне

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