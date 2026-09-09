Атака на поезд в Изюм 9 сентября: Шахед попал в поезд, есть пострадавшие
Днем 9 сентября российские войска атаковали поезд Харьков — Изюм на железнодорожной станции возле села Искра с помощью беспилотника типа Shahed.
Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация.
Атака на поезд в Изюм 9 сентября: что известно
Около 10:00 российский беспилотник типа Shahed атаковал пригородный поезд Харьков — Изюм на железнодорожной станции возле села Искра. Дрон попал в заднюю часть поезда, после чего начался пожар.
Глава правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщил, что в момент атаки поезд остановился для эвакуации. Персонал и пассажиров удалось вывести, но из-за удара произошел значительный разлет обломков.
По обновленным данным, ранения получили семь человек — работники железной дороги и пассажиры. По словам Перцовского, в основном речь идет о незначительных осколочных ранениях.
Пассажиров атакованного поезда на автобусах доставляют в Изюм. На месте работают спасатели, медики и представители военной администрации.
Информация об окончательных последствиях атаки на поезд Харьков — Изюм уточняется.
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