В центре Варшавы на пешеходном переходе 33-летний поляк без видимой причины напал на 20-летнего гражданина Украины с ножом.

В Польше мужчина напал на украинца: что известно

Как сообщает варшавская полиция, группа людей переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Именно в это время мужчина внезапно ударил 20-летнего украинца сзади по голове и скрылся.

От нападения молодой человек упал посреди дороги и потерял сознание. Ему оказали помощь прохожие, также они вызвали полицию. В результате нападения у украинца травмы лица.

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Вскоре после инцидента нападавший был задержан. Во время допроса 33-летний поляк не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка.

Выяснилось, что мужчина уже был судим ранее за подобное нападение — он почти год был арестован за жестокое избиение 86-летней женщины, которую он ударил ногой в спину в одном из торговых центров. Также известно, что он угрожал смертью другому случайному человеку.

Польские следователи выдвинули обвинения, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Однако наказание может быть более строгим, потому что речь идет о рецидиве. Действия нападающего квалифицированы как хулиганство.

Суд взял подозреваемого под стражу на три месяца.

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