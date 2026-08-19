Польские правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на 14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика из Украины. Инцидент произошел в парке на улице Унии Любельской в ​​городе Быдгощ.

Об этом сообщает издание Onet.

Нападение на детей в Польше: полиция задержала подозреваемых

Фигурантами дела оказались 46-летняя женщина и 34-летний мужчина. В настоящее время их допрашивают в местном отделении полиции.

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По данным полиции, инцидент случился в пятницу около 17:00. Взрослые злоумышленники выкрикивали оскорбления в адрес детей, издевались над ними из-за их украинского происхождения, впоследствии применили физическую силу. Кроме того, сломали игрушечный дрон 12-летнего мальчика и бросили в ребенка его остатки.

Мать пострадавших в тот же день позвонила правоохранителям, однако официальное заявление о преступлении подала в понедельник.

До задержания подозреваемых на ситуацию реагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Во время дневной пресс-конференции он публично обратился к нападающим с призывом сдаться добровольно.

– Вы можете обратиться к другу-юристу, если он у вас есть. Вам будет гораздо лучше, если вы сегодня обратитесь в полицию. Ваша ситуация будет гораздо хуже, когда вас поймают в конце недели, и вы будете отвечать за то, что вы совершили. Это бесплатный, искренний юридический совет от меня, — подчеркнул глава польского правительства.

Уже во вторник, 18 августа, полиция Быдгоща задержала вероятных виновников нападения.

Напомним, что 14 августа в польском Быдгоще двое несовершеннолетних украинцев стали жертвами агрессии из-за того, что разговаривали между собой на украинском языке.

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