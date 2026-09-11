В пятницу, 11 сентября, здание компании Киевстар попало под российскую атаку.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Атака на здание компании Киевстар: какие последствия

По словам президента, российская эскалация реактивными беспилотниками Shahed постепенно становится все более террористической.

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– В течение дня россияне бьют целенаправленно по заправкам в Киеве. Только за сегодня от этих ударов погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким погибших. Еще девять человек пострадали. Среди них спасатель, который был ранен из-за повторного удара. Ударили также по зданию компании Киевстар, – сказал Зеленский.

Как отметил президент Украины, с ночи продолжаются эти атаки. Он рассказал, что были удары по Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.

По мнению Зеленского, нельзя просто ждать, пока Россия оттачивает свой репертуар убийств.

Он убежден, что сейчас нужно максимально внимания прикрытию неба и поиску решений для защиты людей, масштабированию противодействия российским дронам.

Президент поблагодарил каждого, кто помогает усиливать украинскую авиацию и системы ПВО необходимыми ракетами, поскольку все это спасает жизнь каждый день.

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