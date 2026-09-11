У п’ятницю, 11 вересня, будівля компанії Київстар потрапила під російську атаку.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Атака на будівлю компанії Київстар: які наслідки

За словами президента, російська ескалація реактивними безпілотниками Shahed поступово стає все більш терористичною.

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–Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії Київстар, – сказав Зеленський.

Як зазначив президент України, від ночі тривають ці атаки. Він розповів, що були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині.

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