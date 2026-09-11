В Подольском районе Киева дрон попал в офисное здание, в результате чего возникли пожары и разрушения. В рядом расположенном здании также возник пожар.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

Атака на Подольский район Киева: какие последствия

Сначала мэр Киева заявил о попадании в нежилое здание в Подольском районе. Туда направились соответствующие экстренные службы.

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Вскоре Кличко уточнил, что в Подольском районе беспилотник нанес удар по офисному зданию, в результате чего возник пожар и разрушения на уровне четвертого этажа.

По уточненным данным, также загорелось рядом расположенное одноэтажное бытовое здание.

Утром 11 сентября Россия атаковала АЗС в Днепровском и Оболонском районах Киева, в результате чего погибли два человека и пострадали еще шесть людей, среди которых есть спасатель.

Кроме того, в ночь на 11 сентября Россия нанесла удар по девятиэтажному жилому дому в Днепровском районе, где возникли пожары с первого по пятый этаж. Там количество пострадавших возросло до восьми человек.

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