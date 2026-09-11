BMW з’їхало у кювет та перекинулось: у Яготині сталося ДТП, постраждав пасажир
- У Київській області у місті Яготин 20-річний водій BMW не впорався з кермуванням.
- Його перевірили за допомогою пристрою Драгер.
- Відомо, що 21-річний пасажир отримав тілесні ушкодження.
На Бориспільщині сталася ДТП, внаслідок якої було травмовано пасажира.
ДТП на Київщині: що відомо
Як повідомила поліція Київської області, у місті Яготин на автодорозі Київ–Харків сталася дорожньо-транспортна подія.
Правоохоронці попередньо встановили, що 20-річний водій BMW під час повороту праворуч не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.
В результаті ДТП 21-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Під час перевірки за допомогою пристрою Драгер у керманича легковика зафіксовано 0,97 проміле алкоголю.
Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили про підозру фігуранту за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).