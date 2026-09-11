Во время ночной атаки на Украину российские войска запустили баражирующий боеприпас Бандероль и ударные беспилотники.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 18:00 10 сентября и продолжается до сих пор.

Армия РФ запустила:

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S8000 Бандероль (из Белгородской области РФ);

161 ударный БпЛА типа Shahed (в том числе реактивные), Гербера, а также дроны-имитаторы типа Пародия (из районов российских Орла, Курска, Приморско-Ахтарска; из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 08:00 11 сентября противовоздушная оборона сбила или приглушила 138 БпЛА.

Зафиксировано попадание на 19 локациях. Еще на 3 локациях упали обломки сбитых целей.

В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 661-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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