В ночь на 11 сентября прогремели взрывы в Киеве — российские войска атаковали столицу беспилотниками.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Взрывы в Киеве 11 сентября: что известно

Из-за угрозы применения БПЛА около 02:00 в столице объявили воздушную тревогу.

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В результате вражеской атаки в Днепровском районе Киева возник пожар в 9-этажном жилом доме. Горели с 1-го по 5-й этажи.

По состоянию на 04:30 сообщалось о двух пострадавших. Впоследствии количество пострадавших выросло до восьми.

По данным полиции Киева, среди пострадавших: 64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги тела, их госпитализировали. 23-летняя девушка получила осколочное ранение. Еще пяти гражданам медики оказали помощь без госпитализации.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного управления, документирующие последствия вражеской атаки и фиксирующие повреждения.

Напомним, вчера вечером в Оболонском районе российский дрон упал на офисное здание. В этом же районе БПЛА попал в склад. Там произошел пожар. В Соломенском районе зафиксировано попадание дрона в кровлю 4-этажного бизнес-центра.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 661-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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