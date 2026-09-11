Нічна атака на Україну: РФ застосувала Бандероль та 161 БпЛА, зокрема реактивні Шахеди
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували баражувальний боєприпас Бандероль та ударні безпілотники.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася ще о 18:00 10 вересня і триває досі.
Армія РФ запустила:
- S8000 Бандероль (із Бєлгородської області РФ);
- 161 ударний БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, а також дрони-імітатори типу Пародія (із районів російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська; із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 11 вересня протиповітряна оборона збила чи приглушила 138 БпЛА.
Зафіксовано влучання на 19 локаціях. Ще на 3 локаціях впали уламки збитих цілей.
Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 661-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.