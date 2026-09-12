РФ атаковала Запорожье дронами и ракетами: разрушен дом, есть погибшие и пострадавшие
В ночь на 12 сентября российские беспилотники и ракеты атаковали Запорожье. Под ударом находились жилой сектор и объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Атака на Запорожье 12 сентября: что известно
Российские беспилотники ночью атаковали частный сектор Запорожья. Один из дронов попал в жилой квартал — дом был разрушен, начались пожары.
Во второй раз россияне ударили по городу ракетами: целили по объектам инфраструктуры.
Повреждены объекты промышленной инфраструктуры, дома, расположенные вблизи мест попадания.
Сначала сообщалось, что под завалами дома могут находиться люди. Во время поисково-спасательных работ спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины.
По данным сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, в результате первой атаки погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина.
По состоянию на утро 12 сентября число пострадавших в результате атаки на Запорожье выросло до восьми человек (четверо из них получили ранения во время второго удара РФ ракетами).
На местах ударов работают спасатели, медики и коммунальные службы. Пострадавшим и жильцам поврежденных домов оказывают необходимую помощь.
Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, в том числе, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 662-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА