Ночью российские войска беспилотниками атаковали Запорожье. Ранена женщина и ее 10-летний сын.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Атака на Запорожье 11 сентября

В Запорожье вследствие вражеского удара повреждена крыша девятиэтажки. Там возник пожар на площади 80 кв. м. Также зафиксировано попадание в торговый центр; там произошел пожар на площади 500 кв. м и офисном помещении на площади 50 кв. м.

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По данным МВД, в Запорожье ранения получили 32-летняя женщина и ее 10-летний сын, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ликвидация последствий осложнялась постоянной угрозой повторных ударов.

К утру все пожары потушили.

Днем 7 сентября враг атаковал Запорожье ударными беспилотниками. Взрывами повреждены две многоэтажки, автомобили и помещения дошкольного образования. Ранения получили пять человек.

19 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками и управляемой авиабомбой. В результате обстрела погиб человек, еще семь человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 661-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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