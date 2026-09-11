Атака на Запорожье: горела крыша дома и ТЦ, ранена женщина и ее 10-летний сын
- В результате ночной атаки в Запорожье ранены женщина и ребенок.
- Произошли возгорания на трех локациях.
- Все пожары по состоянию на утро ликвидированы.
Ночью российские войска беспилотниками атаковали Запорожье. Ранена женщина и ее 10-летний сын.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Атака на Запорожье 11 сентября
В Запорожье вследствие вражеского удара повреждена крыша девятиэтажки. Там возник пожар на площади 80 кв. м. Также зафиксировано попадание в торговый центр; там произошел пожар на площади 500 кв. м и офисном помещении на площади 50 кв. м.
По данным МВД, в Запорожье ранения получили 32-летняя женщина и ее 10-летний сын, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ликвидация последствий осложнялась постоянной угрозой повторных ударов.
К утру все пожары потушили.
Днем 7 сентября враг атаковал Запорожье ударными беспилотниками. Взрывами повреждены две многоэтажки, автомобили и помещения дошкольного образования. Ранения получили пять человек.
19 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками и управляемой авиабомбой. В результате обстрела погиб человек, еще семь человек получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 661-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.