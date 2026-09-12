В Коблево на противодесантной мини подорвалась семья: есть погибшие
- В курортном Коблево в результате взрыва противодесантной мины в акватории Черного моря погибли супруги, а их 16-летняя дочь и еще одна женщина получили ранения.
- Трагедия произошла на закрытом для посещения участке побережья.
В курортном поселке Коблево в акватории Черного моря произошел взрыв противодесантной мины, в результате чего погибли супруги, среди пострадавших — их дочь и еще одна женщина.
Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.
Взрыв мины в Коблево 12 сентября
В результате взрыва противодесантной мины погибли супруги — 43-летний мужчина и 42-летняя женщина.
Их 16-летняя дочь получила ранения, а после оказания медицинской помощи она будет лечиться амбулаторно. Также травмы получила 40-летняя женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла на закрытом участке береговой линии, который был огражден и имел предупреждающие знаки о минной опасности, однако люди пересекли изгородь, утверждают в Николаевской ОВА.
Решетилов утверждает, что этот случай еще раз доказывает, что ни одно решение об открытии пляжей в Коблево не может быть принято до подтверждения специалистами полной безопасности территории.
Граждане призывают строго соблюдать правила, не игнорировать заграждения и предупреждения, а также воздержаться от посещения закрытых участков побережья и купания в море.