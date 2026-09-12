В курортном поселке Коблево в акватории Черного моря произошел взрыв противодесантной мины, в результате чего погибли супруги, среди пострадавших — их дочь и еще одна женщина.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

Взрыв мины в Коблево 12 сентября

В результате взрыва противодесантной мины погибли супруги — 43-летний мужчина и 42-летняя женщина.

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Их 16-летняя дочь получила ранения, а после оказания медицинской помощи она будет лечиться амбулаторно. Также травмы получила 40-летняя женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла на закрытом участке береговой линии, который был огражден и имел предупреждающие знаки о минной опасности, однако люди пересекли изгородь, утверждают в Николаевской ОВА.

Решетилов утверждает, что этот случай еще раз доказывает, что ни одно решение об открытии пляжей в Коблево не может быть принято до подтверждения специалистами полной безопасности территории.

Граждане призывают строго соблюдать правила, не игнорировать заграждения и предупреждения, а также воздержаться от посещения закрытых участков побережья и купания в море.

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