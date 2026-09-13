Российские войска атаковали беспилотниками один из портов Одесской области. В результате удара поврежден морской поисково-спасательный буксир Сапфир.

Атака на буксир Сапфир в порту Одесской области

Как сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, РФ атаковала порт в Одесской области.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Судно имело соответствующую маркировку в соответствии с требованиями международных морских конвенций и использовалось исключительно для гражданских поисково-спасательных операций SAR (Search and Rescue).

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Украинская сторона отмечает, что атаки на гражданские суда, портовую инфраструктуру и спасательные службы являются нарушением норм международного гуманитарного и морского права.

Такие удары создают непосредственную угрозу морякам, спасателям и работникам портов, а также безопасности международного судоходства.

Украина документирует обстоятельства атаки на буксир Сапфир и собирает доказательства. Об инциденте планируется проинформировать Международную морскую организацию (IMO) и международных партнеров, призвав их отреагировать на систематические российские удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре.

Напомним, что в ночь на 13 сентября российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе и области.

В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, объекты гражданской и логистической инфраструктуры.

Фото: Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины

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